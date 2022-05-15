«Какой вызов». Мартен Фуркад отреагировал на переход словенской лыжницы Лампич в биатлон
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на переход словенской лыжницы Анамарии Лампич в биатлон.
«Какой вызов», — написал Фуркад в комментариях к посту в социальных сетях Лампич о переходе, добавив эмодзи «бицепс».
Лампич 26 лет. Она дебютировала на Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.
Ранее Лампич выступила с критикой своей национальной федерации, которая, по её словам, не заботится об удержании спортсменов на элитном уровне.
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