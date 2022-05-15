Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонисты из группы Башкирова тренируются в Сочи

Биатлонисты из группы Башкирова тренируются в Сочи
Комментарии

Биатлонисты сборной России из группы тренера Сергея Башкирова тренируются в Сочи. Видео со стадиона «Лаура» у себя в соцсетях опубликовал аналитик команды Дмитрий Шукалович.

Пока неизвестно, кто входит в группу тренера. Но в прошлом сезоне у него тренировались Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Кирилл Бажин, Денис Таштимеров и Василий Томшин.

Ранее стало известно, что российских биатлонистов отстранили от международных соревнований. Решение связано с украинскими событиями. Пока неизвестно, когда они вновь будут допущены к международным турнирам.

В России уже заявили о планах по проведению совместных соревнований с Беларусью. Ранее белорусские биатлонисты участвовали в Кубке СБР и чемпионате России.

Новость по теме
Лариса Куклина: хочется много сказать… Но каждый поймёт так, как ему хочется
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022