Биатлонисты из группы Башкирова тренируются в Сочи

Биатлонисты сборной России из группы тренера Сергея Башкирова тренируются в Сочи. Видео со стадиона «Лаура» у себя в соцсетях опубликовал аналитик команды Дмитрий Шукалович.

Пока неизвестно, кто входит в группу тренера. Но в прошлом сезоне у него тренировались Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Кирилл Бажин, Денис Таштимеров и Василий Томшин.



Ранее стало известно, что российских биатлонистов отстранили от международных соревнований. Решение связано с украинскими событиями. Пока неизвестно, когда они вновь будут допущены к международным турнирам.



В России уже заявили о планах по проведению совместных соревнований с Беларусью. Ранее белорусские биатлонисты участвовали в Кубке СБР и чемпионате России.