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Чемпион мира по биатлону Ростовцев: всё подаётся так, будто Майгуров протащил тренеров

Чемпион мира по биатлону Ростовцев: всё подаётся так, будто Майгуров протащил тренеров
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший тренер сборной России Павел Ростовцев заявил, что не стоит думать, будто бы президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров подобрал в национальную команду тренеров, которые нравятся лично ему.

«Почему-то сейчас информация подаётся так, словно все кандидаты на должности тренеров сборной – а их ещё предстоит утвердить в Минспорта, согласовав с ЦСП, – родились в голове президента Майгурова, который и протащил их в команду. Но все эти кандидаты выдвинуты тренерским сообществом во время чемпионата России в Тюмени. Тогда состоялось расширенное заседание тренерского совета, где и обсуждались эти кандидатуры. И других претендентов не оказалось!

Некоторые тренеры – не те специалисты, что бесконечно говорят в СМИ, а те, что работают «на земле» в своих регионах – поддержали коллег, готовых работать в сборной. А далее было обсуждение на исполкоме тренерского совета. Обсуждение, а не единоличное назначение», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

«Сказки о привлечении миллиардов в биатлон нам уже рассказывали. Ну и где эти миллиарды?» «Сказки о привлечении миллиардов в биатлон нам уже рассказывали. Ну и где эти миллиарды?»

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:

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