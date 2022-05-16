Чемпион мира по биатлону Ростовцев: всё подаётся так, будто Майгуров протащил тренеров

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший тренер сборной России Павел Ростовцев заявил, что не стоит думать, будто бы президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров подобрал в национальную команду тренеров, которые нравятся лично ему.

«Почему-то сейчас информация подаётся так, словно все кандидаты на должности тренеров сборной – а их ещё предстоит утвердить в Минспорта, согласовав с ЦСП, – родились в голове президента Майгурова, который и протащил их в команду. Но все эти кандидаты выдвинуты тренерским сообществом во время чемпионата России в Тюмени. Тогда состоялось расширенное заседание тренерского совета, где и обсуждались эти кандидатуры. И других претендентов не оказалось!

Некоторые тренеры – не те специалисты, что бесконечно говорят в СМИ, а те, что работают «на земле» в своих регионах – поддержали коллег, готовых работать в сборной. А далее было обсуждение на исполкоме тренерского совета. Обсуждение, а не единоличное назначение», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: