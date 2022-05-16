«Важно сохранить контакты с IBU». Ростовцев — о проблемах, стоящих перед биатлоном России

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший тренер сборной России Павел Ростовцев назвал проблемы, которые нужно решать в российском биатлоне.
«Я высоко оцениваю работу президента Майгурова и его команды, но вопросы к работе живой организации есть всегда. Работы непочатый край, особенно по развитию биатлона в регионах. И не только.
Нужно оптимизировать систему отбора в сборные России всех уровней. Система должна быть такой, чтобы выявлять и вести кандидатов в национальную команду достаточно рано.
Нужно выстроить более чёткую работу с Минспорта и ЦСП. Сборная страны и ближайший резерв должны быть максимально обеспечены за счёт средств федерального бюджета. Без этого никуда не денешься.
Нужно тесно сотрудничать с ОКР, который располагает достаточно серьёзными возможностями для поддержки общероссийских спортивных федераций.
Необходимо продолжать диалог с Международным союзом биатлонистов и национальными федерациями других стран, чтобы остаться частью IBU. С людьми нужно разговаривать, а молчание – путь в никуда. Понятно, что о какой-то поддержке речь не идёт сейчас, но важно сохранить контакты, которые есть», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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