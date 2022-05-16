Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Васильев заявил, что удивлён уходом биатлонистов из группы Каминского

Васильев заявил, что удивлён уходом биатлонистов из группы Каминского
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение биатлонистов Антона Бабикова, Карима Халили и Даниила Серохвостова покинуть группу тренера Юрия Каминского.

«Как тренер по лыжной подготовке Каминский вне всякого сомнения является сильным тренером. Но я давно уже говорю, что старшим тренером должен быть биатлонист, потому что это совсем другая психология, философия. Яркий пример – это Латыпов на последнем этапе мужской эстафеты. Его нельзя было ставить на последний этап с его неуверенной стрельбой.

Может быть, из-за этого спортсмены решили уйти из группы Каминского в группы Башкирова и Истомина, чтобы тренер подходил с двух сторон, имел точку зрения как лыжника, так и биатлониста. Честно говоря, я сам удивлен, что спортсмены, которые показывали достаточно неплохие результаты вдруг решили покинуть группу Каминского. Может быть у других обстановка более благоприятна», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022