Васильев заявил, что удивлён уходом биатлонистов из группы Каминского

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение биатлонистов Антона Бабикова, Карима Халили и Даниила Серохвостова покинуть группу тренера Юрия Каминского.
«Как тренер по лыжной подготовке Каминский вне всякого сомнения является сильным тренером. Но я давно уже говорю, что старшим тренером должен быть биатлонист, потому что это совсем другая психология, философия. Яркий пример – это Латыпов на последнем этапе мужской эстафеты. Его нельзя было ставить на последний этап с его неуверенной стрельбой.
Может быть, из-за этого спортсмены решили уйти из группы Каминского в группы Башкирова и Истомина, чтобы тренер подходил с двух сторон, имел точку зрения как лыжника, так и биатлониста. Честно говоря, я сам удивлен, что спортсмены, которые показывали достаточно неплохие результаты вдруг решили покинуть группу Каминского. Может быть у других обстановка более благоприятна», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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