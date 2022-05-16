Хованцев предположил, почему Бабиков и Халили покинули группу Каминского
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о решении биатлонистов Антона Бабикова, Карима Халили и Даниила Серохвостова покинуть группу тренера Юрия Каминского.
«Бабиков с самого детства тренировался с Логиновым. И у меня предположение, что именно с этим связан его уход из группы Каминского в группу Башкирова, потому что в компании Логинова он чувствует себя лучше и увереннее. Халили имеет опыт подготовки с Сориным, возможно, он просто решил поменять метод подготовки, отношение к работе. Почему остальные ушли из группы Каминского, у меня догадок нет», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Полные составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.
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