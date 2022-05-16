Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Антон Бабиков подробно объяснил, почему решил покинуть группу Юрия Каминского

Антон Бабиков подробно объяснил, почему решил покинуть группу Юрия Каминского
Комментарии

Чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Антон Бабиков подробно объяснил решение покинуть группу Юрия Каминского.

«Решение Каминского сказать про «обратиться к спортсменам» — странное. Нет никакого конфликта. Почему он так говорит, раззадоривая вас и не дай бог других журналистов, я не очень понимаю.

У нас абсолютно здоровая атмосфера. Мы поговорили с Юрием Михайловичем (Каминским. — Прим. «Чемпионата») и с моим личным тренером. Ни у кого никаких обид даже близко нет. Всё это долго обсуждалось с тренерами. Пришли к такому выводу просто потому, что у Юрия Михайловича намечалась более молодая команда. В таком коллективе были люди с моей проблематикой: то есть более возрастные ребята, у которых многие вещи в тренировках близкие к моим проблемам. Мы обсудили и пришли к выводу, что можно попробовать поступить вот так.

Когда думали, как будет строиться подготовка в этом году, рассматривались варианты, что разделения на группы не будет. Обсуждали, что, может быть, это разделение вообще не так масштабно и не имеет большого смысла. Это связано с тем, что здесь проще решать мои проблемы, как спортсмена, потому что у ребят очень схожая ситуация. И по тому году заметили, что для прогресса Халили и Серохвостова, да и тому же Латыпову, были необходимы одни вещи, а у меня приходилось немножко менять.

Мы понимаем, что у нас всё складывалось неплохо, потому что прогресс — заслуга и тренеров, и всего тренировочного процесса. Чтобы не выглядеть вот таким человеком, ради которого одному в команде нужно всё менять, решили, что в группе Башкирова будет проще это делать. Юрий Михайлович поддержал меня в этом смысле. Сказал, что в этом тоже есть свои плюсы.

Мы понимаем, что в этом есть и свои риски. Но тем не менее тут нет никакой большой новости, подвохов, скандалов — ничего нет. По поводу Серохвостова и Халили ничего не знаю», — сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
«Боюсь, скажу лишнего и могу навредить». Каминский — об уходе биатлонистов из своей группы
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022