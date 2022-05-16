Антон Бабиков подробно объяснил, почему решил покинуть группу Юрия Каминского

Чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Антон Бабиков подробно объяснил решение покинуть группу Юрия Каминского.

«Решение Каминского сказать про «обратиться к спортсменам» — странное. Нет никакого конфликта. Почему он так говорит, раззадоривая вас и не дай бог других журналистов, я не очень понимаю.

У нас абсолютно здоровая атмосфера. Мы поговорили с Юрием Михайловичем (Каминским. — Прим. «Чемпионата») и с моим личным тренером. Ни у кого никаких обид даже близко нет. Всё это долго обсуждалось с тренерами. Пришли к такому выводу просто потому, что у Юрия Михайловича намечалась более молодая команда. В таком коллективе были люди с моей проблематикой: то есть более возрастные ребята, у которых многие вещи в тренировках близкие к моим проблемам. Мы обсудили и пришли к выводу, что можно попробовать поступить вот так.

Когда думали, как будет строиться подготовка в этом году, рассматривались варианты, что разделения на группы не будет. Обсуждали, что, может быть, это разделение вообще не так масштабно и не имеет большого смысла. Это связано с тем, что здесь проще решать мои проблемы, как спортсмена, потому что у ребят очень схожая ситуация. И по тому году заметили, что для прогресса Халили и Серохвостова, да и тому же Латыпову, были необходимы одни вещи, а у меня приходилось немножко менять.

Мы понимаем, что у нас всё складывалось неплохо, потому что прогресс — заслуга и тренеров, и всего тренировочного процесса. Чтобы не выглядеть вот таким человеком, ради которого одному в команде нужно всё менять, решили, что в группе Башкирова будет проще это делать. Юрий Михайлович поддержал меня в этом смысле. Сказал, что в этом тоже есть свои плюсы.

Мы понимаем, что в этом есть и свои риски. Но тем не менее тут нет никакой большой новости, подвохов, скандалов — ничего нет. По поводу Серохвостова и Халили ничего не знаю», — сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.