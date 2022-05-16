Михаил Шашилов рассказал подробности ухода Валерии Васнецовой из его группы
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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал уход из его группы победительницы Универсиады 2019 года Валерии Васнецовой.
«Васнецова, насколько я знаю, сдала оружие в Чайковском. Дальнейшая её судьба мне неизвестна. Я с ней разговаривал до этого, она сказала: «Я через два дня вам позвоню и дам ответ, буду ли тренироваться». Но мне до праздников никто не позвонил, кроме его личного тренера.
Может, она оформляет переход: на Ямал или ещё куда-то. Но пока так. Со счетов пока её не скидываем. Самоподготовка с командой региона? Вполне возможно. Руки развязаны проявить себя в чём-то. Всё может быть», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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