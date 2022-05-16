Михаил Шашилов рассказал подробности ухода Валерии Васнецовой из его группы

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал уход из его группы победительницы Универсиады 2019 года Валерии Васнецовой.

«Васнецова, насколько я знаю, сдала оружие в Чайковском. Дальнейшая её судьба мне неизвестна. Я с ней разговаривал до этого, она сказала: «Я через два дня вам позвоню и дам ответ, буду ли тренироваться». Но мне до праздников никто не позвонил, кроме его личного тренера.

Может, она оформляет переход: на Ямал или ещё куда-то. Но пока так. Со счетов пока её не скидываем. Самоподготовка с командой региона? Вполне возможно. Руки развязаны проявить себя в чём-то. Всё может быть», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.