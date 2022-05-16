Шашилов: не думаю, что политика влияет на мою работу в сборной России. Я в этом живу

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал решение Антона Бабикова, Карима Халили и Даниила Серохвостова покинуть группу тренера Юрия Каминского и высказался о предстоящих изменениях в руководстве СБР.

«Я думаю, надо у Каминского спросить, почему Бабиков, Халили и Серохвостов ушли от него. Скажутся ли многочисленные переходы на команде? Сборную России мы всё равно соберём.

Пока продолжаю работать. Будет ли это связано с выборами? Не думаю, что политика влияет на мою работу. Хотя это немаловажно. Я в этом живу. Не хочу об этом думать. Безработным не буду! Будем надеяться, что всё будет хорошо», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.