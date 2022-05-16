Ярошенко — об уходе биатлонистов из группы Каминского: я бы не ушёл!

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался об уходе Антона Бабикова, Карима Халили и Даниила Серохвостова из группы Юрия Каминского.

«Не вижу смысла гадать на кофейной гуще, из-за чего биатлонисты ушли от Каминского. Только результаты покажут, правильно они сделали или нет. От себя могу сказать: я бы не ушёл! Дальше — их дело. Хотят тренироваться в других группах? Какие проблемы.

Если они считают, что всё знают, могут сами подготовиться, или что есть тренеры лучше… Это право каждого человека. Скорее всего, международного сезона не будет. Там же у нас всё равно были две группы: Башкирова и Каминского. Если не будет международного сезона, значит, опаски нет. Первые старты будут в Ханты-Мансийске — там их и увидим. Посмотрим, какую работу они проделали на фоне той группы, которая будет готовиться с Каминским. Уже в ноябре будет понятно, что они там натренировали», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.