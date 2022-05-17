Тихонов: единственное, в чём себя проявил Нуждов, — это в организации банкетов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о кандидатуре Алексея Нуждова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Нуждов говорит, что он бы назначил главным тренером Каминского. В итоге, если за него проголосуют, у нас будет президент-небиатлонист и главный тренер – небиатлонист. А чем будут биатлонисты заниматься? Как можно оставлять тренером Шашилова, от которого бегут спортсменки, а от Каминского – спортсмены? Кроме Латыпова, с ним никто не хочет тренироваться. Это показывает безграмотность и безответственность Нуждова, который не разбирается в том деле, за которое берётся. Почитал бы комментарии на сайтах и посмотрел, что люди над ним смеются. Единственное, в чём он себя проявил, – это в организации банкетов и популизме.

Сейчас он обещает регионам новых спонсоров и призовой фонд сто миллионов. А чем ты занимался четыре года, пока работал первым вице-президентом? Почему всё это время в СБР был нищенский бюджет, который к тому же не выполнялся? Всё наследие в биатлоне построила моя команда, а эти только разваливают всё. За 13 лет моей работы президентом СБР у нас было 24 золотые медали, а в последующие годы только три», – приводит слова Тихонова Metaratings.ru.