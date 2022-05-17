Жена Йоханнеса Бё опубликовала милые семейные фото с празднования Дня Конституции

Хедда Дэли Бё, жена пятикратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях милое семейное фото с празднования Дня Конституции Норвегии. Пара традиционно одета в национальные костюмы.
Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году, в январе 2020 года у пары появился сын Густав.
Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё
Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё
Вместе с Йоханнесом и Хеддой национальный праздник отмечали его братья — старший Тарьей с беременной невестой Гитой Симонсен и младший Гёте со своей девушкой Магдаленой Викен.
Гита Симонсен с Густавом Бё
Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё
Тарьей Бё с невестой Гитой Симонсен
Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё
Гёте Бё (самый младший из братьев) со своей девушкой Магдаленой Викен
Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё
28-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.
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