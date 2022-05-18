Президент СБР Виктор Майгуров рассказал подробности проведения Кубка Содружества

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился подробностями, связанными с проведением Кубка Содружества с участием российских и белорусских биатлонистов.

«На сегодняшний день запланированы шесть этапов Кубка Содружества: два в августе и сентябре, четыре – зимой. Будет та же система очков, что в Кубке мира. Предусмотрена серьёзная мотивационная часть для спортсменов, но сумму призовых пока назвать не могу. Мы не будем ограничивать количество команд, но в них должно быть по четыре человека – это связано с эстафетами.

Календарь Кубка Содружества с нашим календарём уже синхронизированы. На российские старты эти соревнования накладываться не будут. Что касается первого этапа в Сочи, то ведём с «Газпромом» переговоры о том, чтобы минимизировать все риски, связанные с проведением соревнований на роллерной трассе в «Лауре», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: