Майгуров: соревнования между Россией и Беларусью нужны, чтобы поддержать конкуренцию

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал организацию совместного турнира с Белорусской федерацией биатлона – Кубка Содружества.

«Между нашими федерациями — многолетняя дружба. Но в свете последних событий мы решили подписать соглашение о сотрудничестве. Оно включает в себя не только проведение совместных соревнований, но и обмен опытом. Рабочее название главного совместного старта — Кубок Содружества.

Эти соревнования открытые. Мы будем рады, если представители других стран выразят желание участвовать. Нужны соревнования как минимум для того, чтобы поддерживать уровень конкуренции. Я уверен, что ситуация стабилизируется и наши спортсмены вернутся на международный уровень. Данный проект будет охватывать и юниорские, и юношеские команды», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.