Глава БФБ: после отстранения от международных соревнований у биатлонистов был шок

Глава Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский высказался об отстранеии белорусских биатлонистов от международных соревнований.
«После Олимпиады готовились выступать в Кубке мира. И сразу после отстранения нас от международных соревнований у спортсменов был шок. Мы получили письма от IBU, в которых было сказано: ехать можете, но мы не можем гарантировать, что будет в плане безопасности.
Сначала было непонимание, что делать дальше. Созвонились с Майгуровым, обговорили участие наших спортсменов в российских стартах. Хотя было непросто, оружие зависло в Европе. Поначалу белорусские биатлонисты воспринимали российские старты как соревнования рангом ниже Кубка мира, но сейчас такое настроение растаяло», — передаёт слова Цибульского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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