Глава СБР Виктор Майгуров высказался о статусе российского биатлона на фоне отстранения

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о статусе российского и белорусского биатлона на фоне отстранения спортсменов от международных соревнований.

«Обе наши федерации отстранены от соревнований, но мы остаёмся в контакте с IBU. 2 мая прошло совещание с IBU по вопросам реализации антидопинговой программы. Недавно было совещание с IBU и BIU, на котором международный союз подтвердил, что выплаты в адрес СБР по итогам сезона будут произведены. Это касается и выплат в адрес спортсменов, и выплат СБР в рамках различных программ. В частности, мы получили первую часть гранта в 20 000 евро на проведение детских соревнований. Эти деньги мы передали федерации биатлона Московской области. Вторая часть гранта зарезервирована и будет переведена на наш счёт.

Ежегодные выплаты от IBU в адрес СБР по разным программам – около 500 тысяч евро. Ранее эта сумма с нас списывалась в качестве оплаты долга СБР. С нынешнего сезона должны были получать полностью, но пока ситуация сложная», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Новость по теме Президент СБР Виктор Майгуров рассказал подробности проведения Кубка Содружества

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: