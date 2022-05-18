Опубликован календарь Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2022/2023
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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал календарь Кубка Содружества, в котором примут участие российские и белорусские спортсмены.
1-й этап — 23-29 августа, Сочи (роллеры: спринт, гонка преследования, эстафета (2+2))
2-й этап — 13-19 сентября, Раубичи (роллеры: спринт, масс-старт, эстафета (1+1))
3-й этап — 22-25 декабря — масс-старт (место проведения будет объявлено позже)
4-й этап — 17-23 января — Раубичи (спринт, гонка преследования, масс-старт большой)
5-й этап — 23-30 января — Раубичи (спринт, масс-старт, смешанная эстафета (2+2), смешанная эстафета (1+1)
6-й этап — 7-13 марта — Тюмень (спринт, гонка преследования, смешанная эстафета (2+2), смешанная эстафета (1+1).
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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