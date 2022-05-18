Президент СБР Виктор Майгуров: скоро мы вернёмся на международную арену

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выразил надежду, что в скором времени российские спортсмены вновь будут допущены к международным соревнованиям.
«Если спортсмен переходит между Россией и Беларусью, получает гражданство той или иной страны, то IBU c этим согласится. На сегодня инициатив по смене гражданства нет. Я уверен, что в течение этого года их не последует. Все нацелены тренироваться без всяких проблем. В зависимости от того, насколько долго наш вакуум продлится, такие инициативы могут возникнуть. Все замотивированы тренироваться у нас.
Я оптимистично смотрю вперёд, скоро мы вернёмся, как и многие виды спорта, на международную арену», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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