Президент СБР Виктор Майгуров: скоро мы вернёмся на международную арену

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выразил надежду, что в скором времени российские спортсмены вновь будут допущены к международным соревнованиям.

«Если спортсмен переходит между Россией и Беларусью, получает гражданство той или иной страны, то IBU c этим согласится. На сегодня инициатив по смене гражданства нет. Я уверен, что в течение этого года их не последует. Все нацелены тренироваться без всяких проблем. В зависимости от того, насколько долго наш вакуум продлится, такие инициативы могут возникнуть. Все замотивированы тренироваться у нас.

Я оптимистично смотрю вперёд, скоро мы вернёмся, как и многие виды спорта, на международную арену», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: