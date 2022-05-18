Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Президент СБР Виктор Майгуров: скоро мы вернёмся на международную арену

Президент СБР Виктор Майгуров: скоро мы вернёмся на международную арену
Комментарии

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выразил надежду, что в скором времени российские спортсмены вновь будут допущены к международным соревнованиям.

«Если спортсмен переходит между Россией и Беларусью, получает гражданство той или иной страны, то IBU c этим согласится. На сегодня инициатив по смене гражданства нет. Я уверен, что в течение этого года их не последует. Все нацелены тренироваться без всяких проблем. В зависимости от того, насколько долго наш вакуум продлится, такие инициативы могут возникнуть. Все замотивированы тренироваться у нас.

Я оптимистично смотрю вперёд, скоро мы вернёмся, как и многие виды спорта, на международную арену», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В сборной России по биатлону серьёзные перестановки. Опять маленькая революция? В сборной России по биатлону серьёзные перестановки. Опять маленькая революция?

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022