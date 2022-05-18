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Президент СБР назвал сумму годовых выплат от IBU до международного бойкота

Президент СБР назвал сумму годовых выплат от IBU до международного бойкота
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о финансировании от Международного союза биатлонистов (IBU), изменившегося после международного бойкота из-за ситуации на Украине.

«Мы впервые в истории получили грант на проведение детских соревнований в размере 20 тысяч евро. 10 тысяч евро мы получили и передали в адрес федерации биатлона Московской области. Нам подтвердили, что вторая часть зарезервирована и будет переведена.

СБР получает примерно 500 тысяч евро от IBU в год в виде различных выплат: за участие в Кубке мира, Кубке IBU, юниорских кубках, за свои активности и другие программы. Было время, когда мы их не получали, их списывали с нас в качестве расходов, которые понёс IBU по тем или иным разбирательствам. С этого года мы снова начали получать выплаты, но их также снова закончили», – передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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