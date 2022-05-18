Итальянский биатлонист Хофер будет готовиться к сезону-2022/2023 со сборной Швеции

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр и четырёхкратный призёр чемпионатов мира, итальянский биатлонист Лукас Хофер проведёт часть подготовки к сезону-2022/2023 вместе со сборной Швеции, сообщает Федерация зимних видов спорта Италии (FISI).

FISI подписала соглашение со Шведской федерацией о том, что Хофер проведёт три сбора со шведской национальной командой. Первый из них пройдёт с 10 по 25 июня, второй – с 8 по 25 июля, третий – осенью в Италии.

«Соглашение, целью которого является обеспечение высокого уровня подготовки и сравнения тренировочных методов, предусматривает координацию между главными тренерами национальных сборных Йоханнесом Лукасом и Александром Индерстом», – говорится в официальном заявлении итальянской федерации.