Эмильен Жаклен перенёс очередную операцию на запястье

Двукратный чемпион мира в пасьюте 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен сообщил в социальных сетях, что перенёс очередную операцию на запястье.

Спортсмену удалили специальную пластину, которая была прикреплена к месту перелома его запястья прошлым летом. Напомним, в августе 2021 года Жаклен сломал запястье, упав с велосипеда на тренировке в Норвегии.

«Я в отличной форме, эта история позади», — подписал снимок из больницы Жаклен.

Фото: из личного архива Эмильена Жаклена

Также Эмильен показал фанатам, как выглядит пластина, которая была прикреплена к его запястью весь прошедший год.

Фото: из личного архива Эмильена Жаклена

Фото: из личного архива Эмильена Жаклена

На старте сезона-2021/2022 Жаклен был одним из лидеров Кубка мира, однако не сумел завоевать ни одной личной медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине и стал лишь пятым в общем зачёте КМ.