Эмильен Жаклен перенёс очередную операцию на запястье

Двукратный чемпион мира в пасьюте 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен сообщил в социальных сетях, что перенёс очередную операцию на запястье.
Спортсмену удалили специальную пластину, которая была прикреплена к месту перелома его запястья прошлым летом. Напомним, в августе 2021 года Жаклен сломал запястье, упав с велосипеда на тренировке в Норвегии.
«Я в отличной форме, эта история позади», — подписал снимок из больницы Жаклен.
Фото: из личного архива Эмильена Жаклена
Также Эмильен показал фанатам, как выглядит пластина, которая была прикреплена к его запястью весь прошедший год.
Фото: из личного архива Эмильена Жаклена
Фото: из личного архива Эмильена Жаклена
На старте сезона-2021/2022 Жаклен был одним из лидеров Кубка мира, однако не сумел завоевать ни одной личной медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине и стал лишь пятым в общем зачёте КМ.
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