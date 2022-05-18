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Союз биатлонистов России поздравил Елену Вяльбе с переизбранием на пост главы ФЛГР

Союз биатлонистов России поздравил Елену Вяльбе с переизбранием на пост главы ФЛГР
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Союз биатлонистов России (СБР) отреагировал на то, что трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она была единственным кандидатом на выборах.

Напомним, Вяльбе стала президентом Федерации лыжных гонок России в 2010 году и переизбиралась на этот пост в 2014-м и 2018-м. Нынешний президентский срок станет для неё четвёртым.

«Лыжные гонки и биатлон – родственные виды спорта. Нам очень приятно, что уже 12 лет ФЛГР руководит профессионал своего дела. Елена Валерьевна, желаем Вам успехов в развитии лыжных гонок и надеемся, что в дальнейшем наше сотрудничество будет таким же плодотворным, как и прежде!» — говорится в поздравлении.

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