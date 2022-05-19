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Рикко Гросс возглавил сборную Словении по биатлону. За команду будет выступать Лампич

Рикко Гросс возглавил сборную Словении по биатлону. За команду будет выступать Лампич
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Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс возглавил сборную Словении.

51-летний тренер, покинувший сборную Австрии в апреле, занял пост главного тренера мужской и женской команд.

«Многих словенских биатлонистов я знаю по Кубку мира. Больше других выделяется, конечно, Яков Фак.

Моя основная цель – собрать лучшую команду. Но надо учитывать, что у нас лишь четыре места на Кубке мира, будем проводить отбор», – приводит слова Гросса Siol.

Напомним, за сборную Словении по биатлону будет выступать экс-лыжница Анамария Лампич. Спортсменке 26 лет. Она дебютировала в Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.

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