МОК перераспределил медали Олимпиады в Сочи после дисквалификации Ольги Зайцевой

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о перераспределении медалей и занятых мест в соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх 2014 года в Сочи после аннулирования результатов дисквалифицированной россиянки Ольги Зайцевой.

Серебро женской сборной России в эстафете перешло к сборной Норвегии, бронзовые награды достались представительницам Чехии. Золото осталось у сборной Украины. Вместе с Зайцевой наград лишились Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Шумилова.

Четвёртое место россиян в смешанной биатлонной эстафете в Сочи перешло к команде Словакии. Тройку призёров составили команды Норвегии, Чехии и Италии. В составе сборной России вместе с Зайцевой бежали Вилухина, Евгений Гараничев и Антон Шипулин.