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МОК перераспределил медали Олимпиады в Сочи после дисквалификации Ольги Зайцевой

МОК перераспределил медали Олимпиады в Сочи после дисквалификации Ольги Зайцевой
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Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о перераспределении медалей и занятых мест в соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх 2014 года в Сочи после аннулирования результатов дисквалифицированной россиянки Ольги Зайцевой.

Серебро женской сборной России в эстафете перешло к сборной Норвегии, бронзовые награды достались представительницам Чехии. Золото осталось у сборной Украины. Вместе с Зайцевой наград лишились Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Шумилова.

Четвёртое место россиян в смешанной биатлонной эстафете в Сочи перешло к команде Словакии. Тройку призёров составили команды Норвегии, Чехии и Италии. В составе сборной России вместе с Зайцевой бежали Вилухина, Евгений Гараничев и Антон Шипулин.

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