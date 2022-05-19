Младшая сестра Нигматуллиной сыграла свадьбу с биатлонистом Мухамедзяновым

Российские биатлонисты Анастасия Кайшева и Ильназ Мухамедзянов сыграли свадьбу. Об этом сообщила старшая сестра спортсменки, биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина (Кайшева). Она опубликовала фотографии торжественного вечера.
«Событие весны-2022. Анастасия и Ильназ решили создать семью, красиво нарядились и позвали нас на свою вечеринку», – написала Нигматуллина.
Фото из личного архива Ульяны Нигматуллиной
Кайшева-младшая и Мухамедзянов успешно выступали на уровне первенства страны. Кроме того, они также участвовали в гонках Кубка IBU, хоть и не сумели там добиться особых успехов.
Напомним, в настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за украинских событий. Пока неизвестно, будут ли они допущены к турнирам в следующем сезоне.
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