Сорин объяснил, почему Халили перешёл за группы Каминского к Истомину

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил решение биатлониста Карима Халили покинуть группу Юрия Каминского и готовиться к сезону вместе с Артёмом Истоминым.

К сезону-2020/2021 Халили готовился с лыжниками в группе Сорина.

«Карим всегда умел брать на себя ответственность. Сейчас он решил, что подготовка именно с Истоминым больше ему подойдёт. Причем не в плане комфорта или каких-то личных отношений — у Истомина довольно жёсткий план, — а именно в плане результата. В этой группе планируется более индивидуальный подход. Карим считает и видит, что такой вариант ему подойдёт больше. Я не вижу в этом никакой проблемы, Халили — абсолютно самостоятельный спортсмен, имеет своё видение. Это спортсмен нового формата, готовый взять на себя ответственность в выборе тренерской группы. Уверен, что это правильно. В лыжах точно так же спортсмен вправе подойти к главному тренеру и высказать свои пожелания, в какой группе он хотел бы готовиться. Только не в стиле, где тебе больше нравится или где будет больше привилегий, а исходя из эффективности подготовки, в какой группе ты будешь работать продуктивнее», — приводит слова Сорина «Спорт-экспресс».