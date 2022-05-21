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Итальянский биатлонист Хофер объяснил, почему решил готовиться к сезону со сборной Швеции

Итальянский биатлонист Хофер объяснил, почему решил готовиться к сезону со сборной Швеции
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Известный итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал решение готовиться к сезону со сборной Швеции. Ранее стало известно, что Хофер проведёт часть подготовки к сезону-2022/2023 вместе со сборной Швеции.

«Тренер шведской команды Йоханнес Лукас хорошо знаком мне, мы знаем друг друга уже много лет, начиная с сезона-2010/2011. Некоторое время он тренировался с нами. Многие видели наше с ним совместное фото, которое появилось в 2014 году.

Сперва это всё больше напоминало шутку, но затем стала появляться конкретика. Мы не предпринимали никаких действий в олимпийский сезон, было не лучшее время для экспериментов.

А после завершения сезона мы обсудили это несколько раз. Мы пересекались в Контиолахти и там тоже обсудили это. И затем я начал обсуждать это со своими тренерами.

Для меня будет важно получить новый опыт от прекрасных спортсменов, у которых я смогу многому научиться», – цитирует Хофера Fondo Italia.

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Итальянский биатлонист Хофер будет готовиться к сезону-2022/2023 со сборной Швеции
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