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Кристина Резцова вошла в список самых проверяемых на допинг биатлонистов в 2022 году

Кристина Резцова вошла в список самых проверяемых на допинг биатлонистов в 2022 году
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Двукратный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Кристина Резцова стала одним из самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на наличие запрещённых веществ представителем своего вида спорта в 2022 году, сообщает ТАСС.

Всего с января по апрель РУСАДА проверило 68 биатлонистов. Резцова была протестирована четырежды. Также по четыре раза были проверены Виктория Сливко и Ильназ Мухамедзянов.

Из участников Олимпиады в Пекине (Китай) в 2022 году трижды проверялась на допинг Светлана Миронова, дважды – Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Даниил Серохвостов, по разу – Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Карим Халили. Эдуард Латыпов и Максим Цветков в текущем году РУСАДА пока не тестировались.

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