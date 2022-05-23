Фийон Майе: прошедший сезон получился незабываемым

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о прошедшем сезоне.
«На заре грядущего сезона настало время взглянуть на статистику прошедшего. А он получился незабываемым и, надеюсь, стал началом большого и долгого приключения», – написал спортсмен в социальных сетях.
Фото: из личного архива Кентена Фийона Майе
Фото: из личного архива Кентена Фийона Майе
Фото: из личного архива Кентена Фийона Майе
Напомним, на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) Кентен завоевал два личных золота – в индивидуальной гонке и гонке преследования, а также три серебра – в спринте, мужской и смешанной эстафетах, став одним из самых успешных спортсменов на Играх.
На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Фийон Майе стал бронзовым призёром, добыв награду в масс-старте, где он уступил норвежцам Йоханнесу Дале и Стурле Холм Легрейду.
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