Фийон Майе: прошедший сезон получился незабываемым

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о прошедшем сезоне.

«На заре грядущего сезона настало время взглянуть на статистику прошедшего. А он получился незабываемым и, надеюсь, стал началом большого и долгого приключения», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Кентена Фийона Майе

Фото: из личного архива Кентена Фийона Майе

Фото: из личного архива Кентена Фийона Майе

Напомним, на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) Кентен завоевал два личных золота – в индивидуальной гонке и гонке преследования, а также три серебра – в спринте, мужской и смешанной эстафетах, став одним из самых успешных спортсменов на Играх.

На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Фийон Майе стал бронзовым призёром, добыв награду в масс-старте, где он уступил норвежцам Йоханнесу Дале и Стурле Холм Легрейду.