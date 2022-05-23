Фото: Йоханнес Бё похвастался своим автомобилем

Пятикратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё похвастался в социальных сетях своим личным автомобилем – BMW X5.

«Я и моя BMW X5», – написал спортсмен.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

В минувшем сезоне 29-летний Йоханнес Бё завоевал пять олимпийских медалей, из которых четыре – золотые. Норвежец стал первым в двух эстафетах, а также в спринте и масс-старте. В индивидуальной гонке на 20 км он финишировал третьим, пропустив вперёд белоруса Антона Смольского и француза Кентена Фийона Майе.

На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Йоханнес четырежды поднимался на подиум, выиграв две эстафеты и став третьим в гонке преследования и вторым – в сингл-миксте.

Ранее в интервью Йоханнес шуточно высказался о предстоящем отцовстве старшего брата Тарьея.