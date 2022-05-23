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Президент Союза биатлонистов России озвучил бюджет организации

Президент Союза биатлонистов России озвучил бюджет организации
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о размере бюджета организации и отношениях со спонсорами.

«По плану у нас сегодня бюджет порядка 150 миллионов рублей, и в доходной части он будет превышен. 40 с небольшим миллионов даёт наш генеральный спонсор «Газпром». Покончив с долгами, мы начали получать деньги от IBU, появились отчисления от букмекеров, но и своими силами удалось привлечь около 40 миллионов рублей.

Мы переподписали контракт с компанией «Газпром» на три года. Это соглашение было достигнуто ещё зимой, официально оформили совсем недавно. Раньше у нас был годовой контракт, сейчас удалось подписать на три. Но, опять же, в нынешних реалиях это около трети нашего бюджета. Есть над чем работать», – приводит слова функционера «Матч ТВ».

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