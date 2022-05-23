Майгуров — о назначении Истомина тренером женской сборной: я не боюсь этого решения

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на критику назначения Артёма Истомина тренером женской сборной России на сезон-2022/2023.

«Да, это моя зона ответственности. При этом меня поддержало большинство членов правления. Ещё раз повторюсь, альтернативных предложений не было. У Дмитрия Васильева всегда своё мнение, и это не мешает нам периодически обсуждать разные вопросы.

Истомин поработал в команде вторым-третьим номером. Завоевал уважение спортсменов за счёт своих знаний, своего подхода. Да, он не сам его изобрёл. Учился у Хованцева, у Каминского, изучал мировой опыт. Человек прогрессирует. Если ты надолго застрянешь вторым-третьим номером, то никогда не сможешь реализовать свои методики, свои мысли. Я абсолютно не боюсь этого решения», – приводит слова функционера «Матч ТВ».