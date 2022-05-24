Тренер шведской сборной: теперь Нильссон будет больше тренироваться как биатлонистка

Йоханнес Лукас, тренер шведской сборной по биатлону, рассказал о подготовке к сезону-2022/2023 олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон.
«К ней сейчас индивидуальный подход, но в этом нет ничего особенного. Он относится ко всем, кто переболел коронавирусом. Чтобы вернуться к групповым тренировкам, нужно готовиться.
Теперь у нас будет больше занятий по биатлону, которые помогут ей освоить все движения на рубежах. Да, ей было непросто в минувшем году, но она постоянно чему-то учится, и я уверен, что теперь она будет больше тренироваться как биатлонистка.
У вас должен быть план на то, как работать интервально и как выстраивать тактику на трассе. К примеру, новичкам тяжело помнить о том, что при подходе к рубежу выполняется 10 шагов, за этим тяжело следить», – приводит слова Лукаса издание SVT Sport.
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