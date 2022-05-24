Стал известен состав сборной Германии по биатлону на сезон-2022/2023

Назван состав сборной Германии по биатлону для подготовки к сезону-2022/2023, сообщает Fondo Italia. В основном составе (команде А) четыре женщины и трое мужчин с олимпийским опытом.

Сообщается, что перешедшая из лыжных гонок в биатлон Антония Фребель включена в команду В и, скорее всего, будет выступать под фамилией мужа – Хорн.

Сборная Германии по биатлону на сезон-2022/2023

Женщины. Команда А: Денизе Херрман, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Хильдебранд, Анна Вайдель.

Команда B: Марайке Браун, Антония Фребель, Юлиане Фрювирт, Ханна Кебингер, Луизе Мюллер, София Шнайдер, Лиза Мария Шпарк.

Мужчины. Команда А: Бенедикт Долль, Роман Рес, Филипп Наврат, Филипп Хорн, Лукас Фрацшер, Йоханнес Кюн, Юстус Штрелов, Давид Цобель.

Команда B: Йоханнес Донхаузер, Маттиас Дорфер, Дариус Лодль, Марко Гросс, Симон Кайзер, Филипп Липовитц, Данило Ритмюллер, Доминик Шмук.