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Мартен Фуркад: мне нравятся небольшие приключения

Мартен Фуркад: мне нравятся небольшие приключения
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Пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону, француз Мартен Фуркад продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на завершение карьеры, и рассказывать о своих увлечениях в социальных сетях.

«Мне нравятся небольшие приключения, в которых ты проводишь несколько дней в автономном режиме, много двигаясь и тем самым сохраняя ощущение спорта. Неважно, велосипед ли это, лыжи или ходьба, главное – набраться сил и затем хорошенько поесть», – написал спортсмен.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

33-летний Мартен Фуркад завершил выступления по окончании сезона-2019/2020, по итогам которого завоевал два золота чемпионата мира в Антерсельве (Италия), выиграв индивидуальную гонку на 20 км и эстафету, а также два «Малых хрустальных глобуса».

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