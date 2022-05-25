«Дождь? Нет проблем». Йоханнес Бё начал набирать форму к сезону

Пятикратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё начал подготовку к предстоящему международному сезону.
«Дождь? Нет проблем», – написал спортсмен в социальных сетях, прикрепив кадр с тренировки.
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
В минувшем сезоне 29-летний Йоханнес Бё завоевал пять олимпийских медалей, четыре из которых – золотые. Норвежец стал первым в двух эстафетах, а также в спринте и масс-старте. В индивидуальной гонке на 20 км он финишировал третьим, пропустив вперёд белоруса Антона Смольского и француза Кентена Фийона Майе.
На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Йоханнес четырежды поднимался на подиум, выиграв две эстафеты и став третьим в гонке преследования и вторым – в сингл-миксте.
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