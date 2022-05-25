«Не удивляет подобное». Майгуров отреагировал на обвинения в давлении перед выборами

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил главе Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдару Нугманову на обвинения в давлении на региональные федерации и в использовании административного ресурса перед выборами руководства СБР.

Нугманов рассказал о призывах голосовать за Майгурова в обмен на бюджетное финансирование.

«Ознакомился с интервью главы Федерации биатлона Республики Татарстан. Честно говоря, не сильно удивился появлению чего-то подобного накануне выборов. Я сразу позвонил Ильдару Гильфановичу, мы проговорили минут 30, и каждый остался при своём мнении», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Выборы состоятся 23 июня. На пост претендуют Майгуров и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.