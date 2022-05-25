«Не удивляет подобное». Майгуров отреагировал на обвинения в давлении перед выборами

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил главе Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдару Нугманову на обвинения в давлении на региональные федерации и в использовании административного ресурса перед выборами руководства СБР.
Нугманов рассказал о призывах голосовать за Майгурова в обмен на бюджетное финансирование.
«Ознакомился с интервью главы Федерации биатлона Республики Татарстан. Честно говоря, не сильно удивился появлению чего-то подобного накануне выборов. Я сразу позвонил Ильдару Гильфановичу, мы проговорили минут 30, и каждый остался при своём мнении», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Выборы состоятся 23 июня. На пост претендуют Майгуров и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
- 25 мая 2022
-
17:39
-
17:29
-
15:41
-
12:10
-
09:57
- 24 мая 2022
-
18:28
-
12:04
-
10:50
-
10:38
- 23 мая 2022
-
23:12
-
22:55
-
17:26
-
01:02
- 22 мая 2022
-
23:58
-
21:19
-
17:35
-
13:09
-
09:51
- 21 мая 2022
-
23:55
-
21:54
-
09:57
- 20 мая 2022
-
18:17
-
17:47
- 19 мая 2022
-
23:44
-
21:00
-
20:22
-
19:48
-
16:15
-
15:57
-
10:17
-
09:29
- 18 мая 2022
-
20:28
-
19:24
-
17:40
-
15:08