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Динара Алимбекова показала, как выглядит после 100 км на велосипеде. Фото

Динара Алимбекова показала, как выглядит после 100 км на велосипеде. Фото
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова выложила свежие фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядит после продолжительной велотренировки. Она проехала 100 км.

«Спонсор моей усталости — 100 км на велосипеде», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Фото: из личного архива динары алимбековой

Напомним, Динара Алимбекова вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало пятое место в индивидуальной гонке. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшим результатом Динары является второе место в масс-старте на этапе в Антхольце (Италия). Белорусская биатлонистка заработала 589 очков и заняла седьмое место в общем зачёте.

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