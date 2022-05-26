Серохвостов — об укусившем его клеще: сказали, что здоров. Я был рад за него

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал ситуацию с клещом, которого он подцепил во время тренировки на Алтае.

«Меня укусил клещ. Я бегал. Понимал, что в Алтайском крае много клещей, но как-то не обезопасился. Побежал, прибежал – смотрю, в ногу впился. Сразу вызвал такси, не переодеваясь, поехал в больницу. Сначала попросил поставить прививку, мне не поставили. Отдал клеща, заморозил его.

По итогу получилось, что я поменял еще одну клинику, где клеща надо обследовать. Надо было в течение 72 часов узнать, болеет он или нет. В первой клинике делали в течение трех дней, а мне это не подходило. В итоге я отвез его в другую клинику, мне сделали наутро – сказали, он здоров. Я был рад за клеща и сразу поехал на тренировку», – сказал Серохвостов в видео на YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022