Серохвостов рассказал о совместных тренировках с Халили у нового тренера сборной России

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о тренировках с партнёром по команде Каримом Халили у нового тренера команды Артёма Истомина. Ранее оба спортсмена перешли к Истомину из группы Юрия Каминского

«Прошлой зимой мы много времени проводили вместе и на всех этапах жили вместе. Вроде, не надоедали друг другу. По крайней мере, он мне не надоедал, ха-ха.

Почему мы именно в Сочи, а не в Терсколе? Потому что здесь есть стрельбище и намного больше условий, чем в Терсколе. Основное – это стрельбище. Там нельзя стрелять, с винтовкой особо не поработаешь.

Как взаимодействует с группой Башкирова? У нас будут совместные тренировки – это подъем в гору, игровые тренировки тоже. Они нам помогают, если просим, с инвентарем, пристрелять, если надо. В принципе, коммуницируем с ними хорошо.

Мы тренируемся по плану Артема Евгеньевича. Созваниваемся каждый вечер, после первой и после второй тренировки. Если надо, еще вечером, перед сном. Мы здесь до 31-го числа, потом домой на недельку. 9-го числа летим Раубичи», – сказал Серохвостов в видео на YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022