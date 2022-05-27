Трасса в «Лауре» будет реконструирована к биатлонному Кубку Содружества

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что трасса в «Лауре» (Сочи) будет реконструирована к первому этапу Кубка Содружества с участием российских и белорусских биатлонистов.

«После Игр в Сочи «Лаура» использовалась нами в основном как тренировочная база, но она была создана для проведения соревнований, и очень здорово, что уже этим летом мы проведём здесь Кубок Содружества. Роль генерального спонсора СБР в этом очень велика: по нашей просьбе компания произведёт работы по улучшению лыжероллерной трассы, чтобы сделать её максимально безопасной для спортсменов, особенно для летнего биатлона.

На совещании мы точечно определили необходимость усовершенствования различных объектов комплекса, которые будут выполнены к началу августа. Надеюсь, что обновление «Лауры» и проведение здесь Кубка Содружества принесёт имиджевые плюсы и СБР, и нашему виду спорта в целом», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Новость по теме Опубликован календарь Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2022/2023

Спортсмены России, отказавшиеся от смены гражданства: