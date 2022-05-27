Уволенный из лыжной сборной России аналитик будет работать в биатлонной группе Каминского

Аналитик Анатолий Волков, который в начале прошлого сезона был отстранён президентом ФЛГР Еленой Вяльбе от работы с лыжной сборной России (он работал в группе Маркуса Крамера), станет новым аналитиком биатлонной группы тренера сборной России Юрия Каминского.
«Подчеркну, что с нашей командой, несмотря на обстоятельства, я расстался без какого-либо негатива, всё по-доброму. Хотел бы выразить огромную благодарность Елене Вяльбе за то, что в своё время мне была предоставлена возможность поработать в лучшей лыжной сборной мира без малого четыре года.
Честно говоря, для меня самого стало неожиданностью предложение поработать в биатлоне. Буквально три дня назад мне позвонил руководитель аналитического управления ЦСП Андрей Крючков и сказал, что появилась возможность поработать с группой Юрия Михайловича Каминского, хотя изначально планировалось, что в предстоящем сезоне я буду работать со сборной по фристайлу. Конечно же, я согласился.
Юрий Михайлович – сильный специалист, с которым я знаком с 2005 года, когда тренировался у него в Бабушкинской школе. С нетерпением жду начала работы, 31 мая уже приступаю к выполнению своих обязанностей на тренировочном сборе в Санкт-Петербурге», — сказал Волков «Чемпионату».
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