Даниил Серохвостов отреагировал на слухи о том, что он может перейти в сборную Словакии

Российский биатлонист Даниил Серохвостов опроверг информацию о том, что может перейти в сборную Словакии на фоне отстранения команды России от международных стартов.

«Уже получил словацкий паспорт?» — спросил у Серохвостова журналист Дмитрий Занин.

«Это всё неправда. Это какие-то фантазии одного человека. Я не собирался никуда переходить. Тем более жениться на какой-то иностранке. Я собирался оставаться в России и бегать в России. Так что, нет, никакой паспорт я не получил. У меня только один паспорт», — сказал Серохвостов в телеграм-канале «Матч ТВ».

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).