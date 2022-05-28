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Серохвостов признался, что не хотел бы тренироваться под руководством Мартена Фуркада

Серохвостов признался, что не хотел бы тренироваться под руководством Мартена Фуркада
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил, хотел бы он тренироваться под руководством пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира французского биатлониста Мартена Фуркада.

«Не знаю, всё-таки он спортсмен, а не тренер. Я не знаю, как он будет тренировать, хотя у него большой опыт в профессиональной спортивной карьере. Но всё же тренер – это чуть другое. Так что, думаю, нет, я бы не хотел», — сказал Серохвостов в телеграм-канале «Матч ТВ».

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

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