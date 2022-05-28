Даниил Серохвостов одной фразой описал белоруску Анну Солу
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил на просьбу фанатов описать белоруску Анну Солу.
«Хороший добрый человек, много тренируется, быстро бегает, хорошо выступает», — сказал Серохвостов в телеграм-канале «Матч ТВ».
26-летняя Сола – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, победительница этапа Кубка мира. Несмотря на высокие результаты на КМ, Анне не удалось завоевать личных медалей на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).Серохвостов в Пекине принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м.
Серохвостов и Сола, как и другие российские и белорусские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
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