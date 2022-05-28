Тренер Истомин отреагировал на переход к нему Серохвостова и Халили

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал переход в его группу бронзового призёра Олимпийских игр в Пекине (Китай) Карима Халили и победителя этапов Кубка мира Даниила Серохвостова.



«Я понимал, что, скорее всего, это всё будет не очень хорошо выглядеть со стороны… потому что со стороны это выглядит так, как будто я их пригласил. На самом деле я никого не приглашал. Как видите, у нас группа 10 человек. Парни попросились, и я сказал, что вам это нужно обсуждать с Юрием Михайловичем (Каминским. – Прим. «Чемпионата») и Виктором Викторовичем Майгуровым», – сказал Истомин в интервью «Матч ТВ».

Ранее мнением о переходе спортсменов поделился их бывший наставник – Юрий Каминский.