Тренер Истомин отреагировал на переход к нему Серохвостова и Халили
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал переход в его группу бронзового призёра Олимпийских игр в Пекине (Китай) Карима Халили и победителя этапов Кубка мира Даниила Серохвостова.
«Я понимал, что, скорее всего, это всё будет не очень хорошо выглядеть со стороны… потому что со стороны это выглядит так, как будто я их пригласил. На самом деле я никого не приглашал. Как видите, у нас группа 10 человек. Парни попросились, и я сказал, что вам это нужно обсуждать с Юрием Михайловичем (Каминским. – Прим. «Чемпионата») и Виктором Викторовичем Майгуровым», – сказал Истомин в интервью «Матч ТВ».
Ранее мнением о переходе спортсменов поделился их бывший наставник – Юрий Каминский.
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