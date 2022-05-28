Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тренер Истомин отреагировал на переход к нему Серохвостова и Халили

Тренер Истомин отреагировал на переход к нему Серохвостова и Халили
Комментарии

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал переход в его группу бронзового призёра Олимпийских игр в Пекине (Китай) Карима Халили и победителя этапов Кубка мира Даниила Серохвостова.

«Я понимал, что, скорее всего, это всё будет не очень хорошо выглядеть со стороны… потому что со стороны это выглядит так, как будто я их пригласил. На самом деле я никого не приглашал. Как видите, у нас группа 10 человек. Парни попросились, и я сказал, что вам это нужно обсуждать с Юрием Михайловичем (Каминским. – Прим. «Чемпионата») и Виктором Викторовичем Майгуровым», – сказал Истомин в интервью «Матч ТВ».

Ранее мнением о переходе спортсменов поделился их бывший наставник – Юрий Каминский.

Новость по теме
«Это задевает». Каминский высказался о переходе Серохвостова и Халили в группу Истомина
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022