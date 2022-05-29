Латыпов — о религии: хоть и жил в мусульманском селе, но в мечеть не ходил. Я православный

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своём вероисповедании.

«Семья у меня разносторонняя: отец – мусульманин, мама – католичка, а я – православный. Всего намешано. У меня всегда было внутри какое-то чёткое понимание присутствия бога в моей жизни. Не знаю почему – внутреннее состояние такое. На протяжении жизни, когда становился взрослым.

Хоть я и жил в мусульманском селе, но в мечеть не ходил, родители меня и не заставляли. И на папиных праздниках постоянно был, и в костелах в Беларуси – и там и там, короче. Всегда чувствовал присутствие, и в детстве, когда я где-то падал, мимо меня что-то пролетало, я чудесным образом оставался целым.

Был момент, когда у маминой подруги сгорел дом, и мама сказала – приходи к нам жить. А она была православная, читала вечером всегда молитвы. Мы жили в одной комнате, и я буквально под это засыпал. Может быть, это был переходный момент, почему я пошёл в православие, а не к маминой или папиной вере», — цитирует Латыпова ГТРК «Самара».

Самые быстрые биатлонисты в сезоне. Есть ли среди них наши?