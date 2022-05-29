Латыпов: немножко страшно смотреть на европейскую толерантность. Боишься за своих детей

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о смене традиционных ценностей в современном мире.

«Людьми движет не доброта или любовь, ценности поменялись. Тот же институт семьи преобразился, сами понимаете, европейская толерантность, и на это немножко страшно смотреть, что будет в будущем. Уже боишься за своих детей тоже.

Боюсь ли за ребёнка? Естественно, страх есть. Но моя задача – сделать так, чтобы она была готова к этому, вложить в нее все то, что есть в моем воспитании, постараться, чтобы она выросла хорошим человеком и перенесла этот опыт своим детям. Остаться человеком, настоящим.

Если лениться, ничего не делать и просто принимать то, что говорят массы, то все так и будет падать в бездну. Думаю, в любой вере нет плохого, там все выстроено на любви, на взаимопонимании. Просто люди либо хотят ставить это в основу, либо нет. От человека зависит.

На самом деле тяжело, да. Всю жизнь ты должен стараться работать над собой. Жизнь – это борьба, всю жизнь борьба добра и зла внутри себя, и в мире так же. Борьба снаружи и внутри, и самое главное, чтобы ты остался победителем, чтобы победило добро. Если каждый начнет с самого себя по чуть-чуть, может быть, что-то и поменяется», — цитирует Латыпова ГТРК «Самара».

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