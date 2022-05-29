«Мы не заставим вас краснеть!» Бабиков показал забавное фото с Логиновым и Цветковым

Чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Антон Бабиков опубликовал забавный совместный снимок с членами группы Сергея Башкирова.
В кадр в нестандартных позах попали: Александр Логинов, Максим Цветков, Василий Томшин и Иван Колотов.
«Лучшие инструкторы по йоге. Мы не заставим вас краснеть!» — подписал снимок Бабиков.
Фото: из личного архива Антона Бабикова
30-летний Бабиков также является трёхкратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта. Биатлонисту не удалось отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
В прошлом сезоне Антон тренировался у Юрия Каминского, однако в это межсезонье принял решение перейти в группу к Башкирову, где также числятся Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев и Александр Поварницын.
- 29 мая 2022
-
16:32
-
12:10
-
10:01
-
09:55
-
09:49
- 28 мая 2022
-
18:52
-
16:04
-
14:54
-
13:45
-
13:23
-
12:42
-
12:15
- 27 мая 2022
-
15:55
-
09:17
-
09:03
- 26 мая 2022
-
13:59
-
13:51
-
08:19
- 25 мая 2022
-
17:39
-
17:29
-
15:41
-
12:10
-
09:57
- 24 мая 2022
-
18:28
-
12:04
-
10:50
-
10:38
- 23 мая 2022
-
23:12
-
22:55
-
17:26
-
01:02
- 22 мая 2022
-
23:58
-
21:19
-
17:35
-
13:09