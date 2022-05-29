«Мы не заставим вас краснеть!» Бабиков показал забавное фото с Логиновым и Цветковым

Чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Антон Бабиков опубликовал забавный совместный снимок с членами группы Сергея Башкирова.

В кадр в нестандартных позах попали: Александр Логинов, Максим Цветков, Василий Томшин и Иван Колотов.

«Лучшие инструкторы по йоге. Мы не заставим вас краснеть!» — подписал снимок Бабиков.

Фото: из личного архива Антона Бабикова

30-летний Бабиков также является трёхкратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта. Биатлонисту не удалось отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

В прошлом сезоне Антон тренировался у Юрия Каминского, однако в это межсезонье принял решение перейти в группу к Башкирову, где также числятся Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев и Александр Поварницын.