Анна Сола в ответ описала Даниила Серохвостова одной фразой

Чемпионка мира 2021 года в спринте, биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола ответила российскому биатлонисту Даниилу Серохвостову, который описал её одной фразой. Ранее Серохвостов сказал о Соле: «Хороший добрый человек, много тренируется, быстро бегает, хорошо выступает».
Сола также описала Серохвостова одной фразой.
«Это очень позитивный, весёлый человек!» — приводятся слова спортсменки в телеграм-канале «Референт рая».
26-летняя Сола – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, победительница этапа Кубка мира. Несмотря на высокие результаты на КМ, Анне не удалось завоевать личных медалей на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серохвостов в Пекине принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
- 30 мая 2022
-
15:33
- 29 мая 2022
-
16:32
-
12:10
-
10:01
-
09:55
-
09:49
- 28 мая 2022
-
18:52
-
16:04
-
14:54
-
13:45
-
13:23
-
12:42
-
12:15
- 27 мая 2022
-
15:55
-
09:17
-
09:03
- 26 мая 2022
-
13:59
-
13:51
-
08:19
- 25 мая 2022
-
17:39
-
17:29
-
15:41
-
12:10
-
09:57
- 24 мая 2022
-
18:28
-
12:04
-
10:50
-
10:38
- 23 мая 2022
-
23:12
-
22:55
-
17:26
-
01:02
- 22 мая 2022
-
23:58
-
21:19
-
17:35