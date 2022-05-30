Анна Сола в ответ описала Даниила Серохвостова одной фразой

Чемпионка мира 2021 года в спринте, биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола ответила российскому биатлонисту Даниилу Серохвостову, который описал её одной фразой. Ранее Серохвостов сказал о Соле: «Хороший добрый человек, много тренируется, быстро бегает, хорошо выступает».

Сола также описала Серохвостова одной фразой.

«Это очень позитивный, весёлый человек!» — приводятся слова спортсменки в телеграм-канале «Референт рая».

26-летняя Сола – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, победительница этапа Кубка мира. Несмотря на высокие результаты на КМ, Анне не удалось завоевать личных медалей на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серохвостов в Пекине принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: